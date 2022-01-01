Ремонт окон

Наши услуги по ремонту различных окон

Мы предоставляем полный спектр услуг от А до Я, связанных с ремонтом и обслуживанием современных металлопластиковых, деревянных и алюминиевых окон, а так же предоставляем гарантию на все виды работ. По окончанию ремонтных работ выполним уборку.

устранение проблем со створками - провисание, исправление их геометрии, неплотное закрывание;

исправление заклинивания;

проверка работы оконной фурнитуры - при необходимости их ремонт или замена;

замена стеклопакетов в рамах и створках;

установка дополнительных опций фурнитуры;

устранение мелких царапин;

замеры, изготовление и установка антимоскитных сеток;

тканевые ролеты для окон;

смазка механизмов;

срочный ремонт;

