Срочный ремонт окон в Москве в день обращения по адекватной цене — Замена стелопакета, регулировка окон, замена оконного стекла, устранение продуваний

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    Ремонт окон

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    Ремонт пластиковых окон

    Специалисты нашей компании выполнят ремонт пластиковых окон в Москве и области быстро и недорого. Наши мастера оперативно проведут замену стеклопакета, уплотнительных элементов, фурнитуры. Выполнят работы по регулировке любой сложности.

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    Ремонт деревянных окон

    Специфика эксплуатации деревянных окон заключается в том, что они требуют постоянного ухода. Если этого не делать, то они быстро придут в негодность. После ремонта и реставрации окон они приобретут совершенно иной презентабельный вид.

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    Ремонт алюминиевых окон

    Для того, чтобы алюминиевые окна постоянно находились в рабочем состоянии, нужно проводить профилактические работы.К таким работам относится: замена уплотнительных элементов, замена аксессуаров и фурнитуры.

    Наши услуги по ремонту различных окон

    Мы предоставляем полный спектр услуг от А до Я, связанных с ремонтом и обслуживанием современных металлопластиковых, деревянных и алюминиевых окон, а так же предоставляем гарантию на все виды работ. По окончанию ремонтных работ выполним уборку.
    устранение проблем со створками - провисание, исправление их геометрии, неплотное закрывание;
    исправление заклинивания;
    проверка работы оконной фурнитуры - при необходимости их ремонт или замена;
    замена стеклопакетов в рамах и створках;
    установка дополнительных опций фурнитуры;
    устранение мелких царапин;
    замеры, изготовление и установка антимоскитных сеток;
    тканевые ролеты для окон;
    смазка механизмов;
    срочный ремонт;

    Наши преимущества

    100% надежность

    Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что точно получите качественную работу в кратчайшие сроки.

    20 лет на рынке

    20 лет - это срок! Поверьте, чтобы работать и быть востребованным на рынке в течение длительного времени - нужно быть профи.

    Ремонт фурнитуры

    Ремонт фурнитуры

    Установка створок на глухие окна

    Установка створок на глухие окна

    Регулировка провисших створок

    Регулировка провисших створок

    Замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные

    Восстановление монтажного шва

    Замена поврежденных стеклопакетов

    Замена поврежденных стеклопакетов

    Устранение продувания

    Устранение продувания

    Замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные и трехкамерные

    Замена стеклопакетов на двух и трех камерные

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    Установка подоконников и откосов

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    Детская безопасность

    Мы свяжемся с вами в течении 15 минут!