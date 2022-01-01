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Ремонт окон
Ремонт пластиковых окон
Специалисты нашей компании выполнят ремонт пластиковых окон в Москве и области быстро и недорого. Наши мастера оперативно проведут замену стеклопакета, уплотнительных элементов, фурнитуры. Выполнят работы по регулировке любой сложности.
Ремонт деревянных окон
Специфика эксплуатации деревянных окон заключается в том, что они требуют постоянного ухода. Если этого не делать, то они быстро придут в негодность. После ремонта и реставрации окон они приобретут совершенно иной презентабельный вид.
Ремонт алюминиевых окон
Для того, чтобы алюминиевые окна постоянно находились в рабочем состоянии, нужно проводить профилактические работы.К таким работам относится: замена уплотнительных элементов, замена аксессуаров и фурнитуры.
Наши услуги по ремонту различных окон
Мы предоставляем полный спектр услуг от А до Я, связанных с ремонтом и обслуживанием современных металлопластиковых, деревянных и алюминиевых окон, а так же предоставляем гарантию на все виды работ. По окончанию ремонтных работ выполним уборку.
устранение проблем со створками - провисание, исправление их геометрии, неплотное закрывание;
исправление заклинивания;
проверка работы оконной фурнитуры - при необходимости их ремонт или замена;
замена стеклопакетов в рамах и створках;
установка дополнительных опций фурнитуры;
устранение мелких царапин;
замеры, изготовление и установка антимоскитных сеток;
тканевые ролеты для окон;
смазка механизмов;
срочный ремонт;
Наши преимущества
Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что точно получите качественную работу в кратчайшие сроки.
20 лет - это срок! Поверьте, чтобы работать и быть востребованным на рынке в течение длительного времени - нужно быть профи.